Addio Maradona, Rizzardi: "Una delle migliori persone del calcio"

Ivan Rizzardi ha giocato per una stagione nel Napoli insieme a Maradona. E lo ricorda così a TMW: "Questa notizia mi ha sconvolto. Sembrava stesse bene, non ci si aspettava. Purtroppo ci lascia il più grande di tutti. E' stata una delle più brave persone che ho conosciuto nel calcio. Un gran campione ma ancor più una grande persona, disponibile, umile. Ha avuto la fortuna di nascere con le sue grandi qualità. Nessuno potrà eguagliarlo, non nascerà nessuno più come lui. Notizia sconvolgente, davvero".

L'episodio legato a Diego qual è?

"Con lui si viveva quotidianamente, era un giocherellone e un trascinatore. Era un incantatore, quando lo sentivi parlare stavi sempre attento e guardandolo si faceva quasi fatica ad allenarsi. Sono stato fortuna ad aver giocato con lui. Ci vedemmo anni fa a Brescia ed era come se non ci fossimo mai persi di vista".