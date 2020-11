esclusiva Addio Maradona, Sabato: "Mi ringraziò perchè lo marcavo con correttezza"

vedi letture

Il ricordo di Maradona arriva anche dagli avversari, spesso ammirati nel giocare contro il Pibe de Oro. Antonio Sabato, ex centrocampista di Inter e Torino, racconta a TMW: "Ci siamo incontrati diverse volte con le nostre squadre ma ciò che mi viene subito in mente è che una volta andando in sede al Torino ritirai le buste che erano arrivate per me e tra le altre ce n'era una con un biglietto d'auguri per le feste che mi aveva inviato Diego. Che onore, dissi dentro di me. Allora la prima volta che incontrai Maradona lo ringraziai subito e lui mi rispose: "Sabato, tu sei un giocatore corretto, perchè ogni volta che mi marchi - poche, per fortuna, dico io - non mi picchi". Ecco com'era Diego. Unico".

Quali altri aneddoti si ricorda?

"Quando si arrivava al San Paolo, prima di entrare negli spogliatoi spuntavano i pullman delle squadre ma lui arrivava con una Renault Espace con tutta la famiglia. Ebbene, c’erano circa una decina di metri dalla sosta all’entrata degli spogliatoi. Diego era assalito da migliaia di persone: adulti bambini, richieste di foto, autografi, abbracci. Questo era l'affetto incredibile da cui era circondato a Napoli"