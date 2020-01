ESCLUSIVA TMW - Adiós Suso, da Siviglia: "Lo aspettiamo, ma solo in prestito"

Suso vuole il Siviglia, ormai è chiaro . Il fantasista del Milan è in rotta con l'ambiente rossonero e sta spingendo per tornare nella sua Andalusia, andando a rinforzare il reparto avanzato di Monchi e Lopetegui. Per saperne di più su una delle trattative più importanti di quest'ultima settimana di mercato, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il giornalista del quotidiano spagnolo Estadio Deportivo, Carlos Pérez, da sempre molto vicino alle vicende dei nervionenses.

Pérez, secondo lei Suso sarà presto un nuovo giocatore del Siviglia?

"Suso giocherà nel Siviglia solamente se il Milan abbasserà le sue pretese economiche. È vero che Monchi sta cercando un calciatore con le sue caratteristiche e che il gaditano piace a Lopetegui, l'allenatore che lo fece debuttare con la Nazionale spagnola, ma l'operazione sarà possibile solo a costi ridotti".

A quanto può arrivare l'offerta di Monchi?

"Considerate che in questa finestra di mercato Monchi ha già investito 20 milioni di euro per il cartellino di En-Nesyri dal Leganés, quindi l'arrivo di Suso sarebbe possibile solamente con un prestito senza obbligo di riscatto o clausole future".

Suso è il profilo giusto per migliorare la rosa di Lopetegui?

"Sì, sarebbe sicuramente molto utile. Suso è un calciatore con qualità che oggi il Siviglia non ha nella sua rosa. A mister Lopetegui serve un esterno offensivo come lui, uno che possa amalgamarsi al meglio con Jesus Navas e l'ex rossonero Ocampos. Questa è l'idea, l'identikit del giocatore può fare parecchio comodo. Ma esclusivamente alle condizioni di Monchi, al quale le alternative non mancano certo".