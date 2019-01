ESCLUSIVA TMW - Ag. Alejandro Rodriguez: "Ternana? Falso, sta bene a Empoli"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Non capisco come sia venuta fuori questa notizia". Esordisce così al nostro microfono l'agente di Alejandro Rodríguez, attaccante dell'Empoli, in merito all'accostamento alla Ternana. Il procuratore Vittorio Sabbatini, attraverso le colonne di Tuttomercatoweb.com, ha voluto chiarire la posizione della punta spagnola classe '91 dopo le voci circolate nelle scorse ore su alcuni quotidiani che trattano il mercato del club umbro. "Alejandro ha recuperato dall'infortunio al ginocchio, clinicamente sta bene e da quattro gare si accomoda in panchina. Attende di debuttare con la maglia dell'Empoli e sono sorpreso dai rumors legati alla Ternana. Rodriguez sta bene in Toscana, è grato al club azzurro per averlo aspettato dopo la rottura del legamento crociato. C'è grande rispetto per la Ternana, formazione competitiva in Serie C, però Rodriguez ha riconquistato la Serie A con grande merito dopo averci giocato in passato con le maglie di Cesena e Sampdoria. Attualmente ha un accordo con l'Empoli fino a giugno, poi ha un contratto fino al 2020 col ChievoVerona. Tra l'altro in Umbria c'è Leone nelle vesti di ds, tra noi c'è stima e un bel rapporto. Ripeto - ha detto l'agente Sabbatini - non capisco l'esistenza di queste voci, non sono stato contattato dalla Ternana e il mio assistito ha voglia di misurarsi nuovamente con la Serie A. Vestendo, ovviamente, la maglia dell'Empoli".