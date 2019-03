© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scuola Roma oggi protagonista assoluto con la maglia del Pescara in Serie B, Mirko Antonucci è alla posizione numero 21 della classifica de “I 100 Giovani d’Italia” stilata da TuttoMercatoWeb.com. Ai nostri microfoni di lui parla il suo agente Paolo Paloni: “Mi piace definire Mirko come ‘talento allo stato puro’ e penso che Di Francesco, in questo senso, sia stato il tecnico che lo abbia capito meglio. Può giocare sia esterno d’attacco, ruolo in cui viene impiegato spesso, sia punta centrale ma anche da trequartista, posizione dove secondo me può esaltare al meglio le proprie qualità. A Pescara, poi, grazie al lavoro con un tecnico come Pillon, è migliorato molto anche nella fase difensiva. Futuro? In estate rientrerà alla Roma, ma altro non so dire. Un paragone? Per il modo di giocare mi ha sempre ricordato Kakà”.