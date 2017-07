ESCLUSIVA TMW - Ag. Ardaiz: "Nessuna offerta della Fiorentina. Sondaggio Milan"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

Raggiunto in quel di Milano, il noto agente internazionale Marcelo Simonian ha chiarito la situazione di Joaquin Ardaiz, suo assistito, attaccante classe '99 del Danubio: "Smentisco l'offerta della Fiorentina per Joaquín Ardaiz. Ho parlato questo pomeriggio con Pantaleo Corvino, il quale pur manifestando nuovamente interesse per il ragazzo, non ha neanche formulato un'offerta".

Di Ardaiz si parla per l'interesse di diverse squadre in Italia.

"Allo stesso modo escludo anche offerte da parte della Sampdoria. Stiamo parlando di un calciatore dalle potenzialità straordinarie. Lo paragono senza dubbi al primo Vieri. C'è stata invece un'offerta da un altro club italiano di 3 milioni più 9 di bonus, ma l'affare è saltato anche per questioni legate all'assenza del passaporto comunitario. Anche il Milan avrebbe fatto un sondaggio, ma nulla di più".

All'estero?

"Dall'estero sono calde le piste che portano all'Atlético Madrid o agli Stati Uniti, con offerte di circa 15 milioni".