ESCLUSIVA TMW - Ag. Bacca: "Al Milan numeri straordinari, ora un Siviglia-bis"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mentre il Milan continua a scoprire il giovane Cutrone e aspetta il nuovo acquisto Kalinic, Carlos Bacca ha cominciato senza troppi sussulti la sua nuova avventura al Villarreal. Due sconfitte finora con Levante e Real Sociedad, ma tanta voglia di stupire e rilanciarsi nel campionato spagnolo. Per conoscere le sensazioni di Bacca e ricostruire anche il suo addio ai rossoneri, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il suo agente Sergio Barila.

Barila, innanzitutto perché la scelta Villarreal?

"Il Villarreal è un grande club, molto importante in Spagna e impegnato anche in Europa League quest'anno. Hanno cercato Bacca con insistenza e hanno un progetto interessante. Il gioco offensivo del Sottomarino giallo mi sembra perfetto poi per le sue caratteristiche, si inserirà in fretta".

A posteriori, come giudica le sue due stagioni nel Milan?

"I numeri di Bacca nel Milan, almeno a livello personale, sono stati molto positivi. Nell'arco delle due stagioni è stato, d'altronde, uno dei bomber più prolifici della Serie A".

Eppure, il processo di rinnovamento del club ha coinvolto anche lui. Cosa pensa del nuovo Milan?

"Sarà il tempo a dire se questa rivoluzione è stata sensata o meno. Quando arrivano nuove figure in un club, si creano aspettative altissime, ma ancora è presto per esprimere un giudizio".

Dopo il Siviglia, Bacca spera invece di tornare protagonista in Spagna col Villarreal.

"La Liga è uno dei campionati migliori del mondo, Bacca è contento di tornarci e anche di giocare una competizione europea. Speriamo che possa ripetere i due anni fantastici che fece a Siviglia".

Qual è il suo obiettivo per questa stagione?

"Segnare tanti gol e migliorare i risultati del club rispetto agli ultimi anni. L'avvio di stagione non è stato dei migliori, ma il Villarreal ha buoni giocatori e la rosa giusta per fare un'ottima annata".