ESCLUSIVA TMW - Ag. Bacca: "Milan? Ha semplicemente descritto la realtà"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Hanno suscitato molto scalpore in Italia le ultime dichiarazioni a W Radio di Carlos Bacca, ex attaccante rossonero passato in estate al Villarreal. In esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com il suo agente Sergio Barila ha voluto però chiarire il senso della frase incriminata del colombiano ("Ho giocato nel peggior Milan della storia"), facendo anche un bilancio dell'avventura di Bacca in Serie A.

Barila, Bacca è finito nel mirino della critica italiana dopo quella frase sul Milan. Cos'ha da dire in merito?

"Le sue parole sono state mal interpretate, non ho dubbi. Si è voluta creare una polemica per niente. Carlos non ha detto di aver giocato nel peggior Milan della storia in assoluto. Lui in rossonero è stato benissimo, a livello personale era soddisfatto e deve molto al club".

Bacca, d'altronde, non ha mai nascosto di amare la maglia rossonera.

"Esatto. Bacca sognava fin da bambino di giocare nel Milan, sarebbe assurdo se ora se ne uscisse con queste critiche. Ha rifiutato offerte economicamente molto allettanti per sposare la causa rossonera. Non è giusto che si voglia creare una cattiva immagine di lui, ancora meno per qualcosa che non pensa minimamente. Nessuno si può lamentare di ciò che Bacca ha fatto al Milan. Ancora oggi Carlos è molto legato al club e a tanti ex compagni di squadra. Segue il Milan con fervore e questa cattiveria è stata una vera mancanza di rispetto nei suoi confronti. Bacca augura il meglio al Milan per il presente e per il futuro".

Allo stesso tempo, non si può certo negare che i risultati del Milan di Bacca non siano stati troppo positivi.

"E' indubbio il fatto che le ultime due stagioni non siano state le migliori del Milan, parlano le statistiche. Nessuno può prendersela se si descrive semplicemente la realtà. Negli ultimi anni il Milan non ha vinto né in Italia né in Europa, qualcuno può dire il contrario? Perché sono stati fatti così tanti cambiamenti nella rosa? Bisogna analizzare bene il contesto prima di parlare, ma - ripeto - le dichiarazioni di Bacca sono state mal interpretate. Non ha detto questo letteralmente e non voleva certo offendere il Milan".