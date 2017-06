ESCLUSIVA TMW - Ag. Badelj: "Molto difficile resti a Firenze. Lazio? Smentisco"

Fonte: Intervista a cura di Dario Marchetti

© foto di Federico De Luca

"Possibilità di permanenza a Firenze? Nel calcio tutto può succedere, ma per questa ipotesi ci sono davvero poche chance". Così Dejan Joksimovic, procuratore del centrocampista viola Milan Badelj, s'è espresso sul futuro del suo assistito. Il calciatore croato ha un contratto con la Fiorentina in scadenza tra un anno ed è alla ricerca tramite il suo entourage di una nuova sistemazione. "Adesso - prosegue Joksimovic - mi sto godendo gli ultimi giorni di vacanza, poi faremo le dovute valutazioni. Smentisco l'interesse della Lazio, mentre Roma e Milan non le sento da un po'. Ultimamente non ho parlato con nessuno, vedremo più avanti".