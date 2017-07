ESCLUSIVA TMW - Ag. Banega: "Col Siviglia volontà comune di ritrovarsi"

Fonte: da Milano, Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questo pomeriggio, in un noto albergo di Milano, il procuratore Marcelo Simonian ha parlato così di Banega, ormai ex giocatore dell'Inter: "Come avevo anticipato qualche settimana fa - ha spiegato a TuttoMercatoWeb.com - Banega e il Siviglia si sono ritrovati per volontà di entrambi. Ci sono sempre stati gli andalusi sulle orme di Ever che ha valutato subito la proposta di tornare nella città dove era forse stato meglio".

Probabile poi l'approdo di Joaquín Matías Ardaiz, punta classe '99 del Danubio, i rumors riguardano soprattutto la Fiorentina ma Simonian non si espone sul nome del club: "Stiamo cercando di accelerare una trattativa. In questi giorni dovremmo chiudere l'affare"

L'agente è poi stato categorico su un'eventuale cessione di Javier Pastore da parte del PSG: "Il ragazzo è felice a Parigi. Non si muove".