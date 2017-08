ESCLUSIVA TMW - Ag. Benassi: "Corvino lo inseguiva da quando aveva 15 anni"

Marco Benassi inizia una nuova avventura con la Fiorentina. Dopo i positivi anni con il Torino, il centrocampista riparte da Firenze a caccia di nuovi grandi traguardi. Francesco Romano, suo agente, racconta alcuni particolari di questa trattativa e dell'interesse dei viola per Benassi. "L'idea della Fiorentina nasce molto tempo fa - spiega a Tuttomercatoweb.com - nel senso che l'apprezzamento di Corvino nei suoi confronti risale addirittura a quando Marco aveva quindici anni. Benassi passò dal Modena all'Inter ma il dg viola lo stimava già. Nelle ultime stagioni si è sempre mostrato interessato a lui e adesso con un'operazione importante e prestigiosa è riuscito a portarlo a casa".

Sullo stato d'animo del giocatore cosa si sente di dire?

"Non mi piace parlare per il giocatore. Sarà lui a raccontare il suo stato d'animo: posso dire di averlo visto felice. Ha comunque apprezzato in tutti questi anni le opportunità che il presidente Cairo e il Torino gli hanno concesso. Adesso vede questa soluzione con particolare piacere: da una parte, ripeto, c'è la stima e la riconoscenza verso il Toro dall'altra la soddisfazione di essere stato apprezzato e inseguito da Corvino".

Dal punto di vista tattico che cosa può dire sul giocatore? Può giocare anche nei tre dietro il centravanti?

"Non mi intrometto in queste questioni. Dico solo che è duttile e che l'allenatore ha grandi capacità. Saprà ritagliare per lui il ruolo migliore".