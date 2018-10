ESCLUSIVA TMW - Ag.Biraghi: “Scritta pagina di storia. Ora i viola in Champions”

L’Italia nel segno di Cristiano Biraghi e la Polonia è ko. Un gol che porta avanti gli azzurri e annulla ogni scetticismo verso la squadra guidata da Roberto Mancini. “Il gol è stato un momento bellissimo”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente dall’esterno della Fiorentina, Mario Giuffredi. “Cristiano - continua l'agente - ha scritto una pagina di storia della Nazionale”.

Dopo il gol una dedica speciale. Al suo ex capitano. Davide Astori.

“Quello di Davide Astori un ricordo indelebile. Nei primi mesi alla Fiorentina Astori lo aveva aiutato tanto, erano molto legati, forse perché simili caratterialmente. La dedica, davvero, è un bel momento”.

Biraghi e l’obiettivo personale: qual è?

“Vuole andare in Champions con la Fiorentina”.

E magari rinnovare il contratto con i viola? In estate c’era il Milan...

“Parlare di mercato è prematuro. Si, c’era il Milan ma fa parte del passato e oggi bisogna guardare al presente, quindi conta fare bene con la Fiorentina domenica dopo domenica. Per quanto riguarda il rinnovo, è un argomento che al momento non tocchiamo”.