ESCLUSIVA TMW - Ag. Borini: “Fondamentale per Gattuso, ora la Champions”

"Al di là del fatto che sia stato determinante piu di un volta in queste due stagioni, Fabio ha dimostrato per l'ennesima volta che proprio per le sue caratteristiche e la sua personalità è un giocatore che rende al meglio nella partite importanti”. Così a TuttoMercatoWeb Roberto De Fanti, agente dell’attaccante del Milan, Fabio Borini. “D'altronde - continua De Fanti interpellato sul momento d’oro del suo assistito - non si gioca nel Chelsea, nel Liverpool, nella Roma e nel Milan per caso. Come diceva Vialli ‘quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare’. Questa frase incarna alla perfezione le qualità fisiche e morali di Fabio Borini. Sarà un giocatore fondamentale per Gattuso da qui alla fine".

A gennaio una chiamata dalla Cina, ma Borini ha scelto il Milan per il presente ed il futuro. “Fabio - dice l’agente - non è andato in Cina perché la sua volontà era e sarà quella di rimanere in rossonero”.

Borini e compagni oggi sono a pieno titolo favoriti per un posto in Champions League. “Il Milan - spiega De Fanti - è favorito perché la squadra al di là delle sconfitte con Inter e Juve non ha perso la bussola ed è in un ottimo momento di condizione psico-fisica. E spesso e volentieri in rush finali come questi la differenza può farla l'abitudine che la società e l'ambiente - conclude l’agente di Borini - hanno a lottare per palcoscenici prestigiosi”.