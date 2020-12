esclusiva Ag. Borini: "Karagumruk scelta giusta, Fabio e il club sono ambiziosi"

Fabio Borini riparte dalla Turchia. Il Karagumruk si affida ai suoi gol e alla sua voglia di tornare protagonista. “L’idea era già nata in estate ma non c'erano state le condizioni anche perche l'idea originale era di tornare in Inghilterra. Ma quando non si sono verificate per varie ragioni alcune opportunità inglesi, abbiamo deciso di guardare al mercato internazionale e l'offerta del Karagumruk ci è sembrata la migliore, economicamente e per ambizioni delle squadra”, dice a TuttoMercatoWeb Roberto De Fanti, agente dell’ex attaccante di Milan e Verona.

La presenza di altri ex calciatori del campionato italiano è stata importante nella scelta?

“Sicuramente. Con Biglia aveva giocato al Milan e con Viviano già si conoscevano. E la loro esperienza positiva con il club ne ha confermato il valore e spinto Fabio ad essere ancora piu convinto che fosse la scelta giusta”.

Perché non si è accasato in Serie A? Poteva andare, recentemente, al Crotone?

“Fabio voleva tornare a giocare in Inghilterra. Quindi le motivazioni dei suoi rifiuti ad alcune squadre come Verona, Genoa, Benevento e Udinese sono state travisate perché non sono state né di caratttere economico e né professionali. Aveva solo la volontà personale di tornare in Inghilterra con la famiglia. Con il Crotone c'e stato un contatto ma niente di più anche per questa ragione”.

Il presente si chiama Karagumruk. Con quali obiettivi?

“Fabio è un uomo squadra quindi le sue ambizioni personali vanno sempre a braccetto con quelle del gruppo. Il club è ambizioso e vuole diventare una realtà del calcio turco. Quest'anno la squadra sta lottando per entrare nelle competizioni europee ed è a e meno sei punti dalla prima: non si sa mai...”.