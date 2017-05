ESCLUSIVA TMW - Ag. Buffon: "Sempre il top. Pallone d'Oro non è una ossessione"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Per Buffon ha sempre parlato il campo, c'è poco da aggiungere". E' un Silvano Martina di poche parole quello che, il giorno dopo la grande prestazione fornita al Louis II dal numero uno della Juventus, si concede ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. "Il suo è un dono di natura, anche a 39 anni fa la differenza come nessun altro portiere. Ha qualità che non ho riscontrato in altri numeri uno".

Meriterebbe, a questo punto, il Pallone d'Oro?

"Se lo vince lo vince, se non lo vince non lo vince. Non è una ossessione. Non cambia nulla in una carriera che parla da sola. Poi che lo meriti è un altro discorso...".