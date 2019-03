ESCLUSIVA TMW - Ag.Buffon: “Serata storta, Gigi ha esperienza per reagire”

“È andato tutto male... il Manchester United ha fatto fatto tre tiri e tre gol. È stata una cosa eccessiva, una serata storta”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del portiere del PSG Gianluigi Buffon, Silvano Martina, il giorno dopo l’eliminazione della squadra di Tuchel dalla Champions League.

Ieri per Buffon un errore che è costato caro alla sua squadra. “È stato un tiro da venticinque metri, centrale, con il terreno bagnato. Un portiere in questi casi va in difficoltà. È un errore.... ma so come sta facendo Gigi, reagirà perché ha l’esperienza per farlo. Sta facendo bene e un errore in un anno ci può stare. Peccato che sia capitato in questa partita che è costata l’eliminazione. Per quanto mi riguarda - continua Martina - non vale la pena parlare delle critiche, non c’è più rispetto... si fa la caccia a chi è colpevole. Così non va”. Nessun commento sul possibile rinnovo con il PSG. Ma a domanda precisa se a Buffon piacerebbe continuare la sua avventura in Francia, l’agente risponde: “Se c’è andato la prima volta...”. Errore alle spalle, Buffon è pronto a prendere per mano, ancora, il PSG.