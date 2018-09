ESCLUSIVA TMW - Ag. Burdisso: "Napoli, è la tua occasione. Nicolas il top"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ma le hai viste le sue ultime stagioni?". Martin Guastadisegno, procuratore dello svincolato Nicolas Burdisso, ha parlato a TMW della possibilità che il Napoli ingaggi il suo assistito dopo l'infortunio di Vlad Chiriches. E' probabilmente il miglior difensore svincolato attualmente sul mercato e i numeri, in verità, sono tutti dalla sua parte. "Nella passata stagione - prosegue - ha giocato 25 gare col Torino, nelle ultime quattro più di 100 solo in Serie A. E poi è abituato a giocare ad alti livelli: è un calciatore integro, con mentalità vincente e disponibile a mettersi alle spalle dei titolari per aiutarli".

Perché è ancora svincolato?

"Perché Nicolas non si accontenta. Abbiamo rifiutato tante offerte in queste settimane: lui non vuole solo giocare, ma vuole continuare a giocare ad alti livelli. E Napoli è l'occasione perfetta, per il giocatore ma non solo. Il Napoli è fortunato perché non è facile trovare giocatori così sul mercato degli svincolati".

Come sta fisicamente?

"Si sta allenando a Torin, seguendo una tabella personalizzata che stilò con Gasperini quando entrambi erano al Genoa. Sta molto bene".

Sei a New York, dove nella notte tra martedì e mercoledì ci sarà Colombia-Argentina. Pezzella ancora in campo?

"Vediamo, ma intanto te l'avevo detto qualche anno fa...".

Cosa?

"Che Pezzella sarebbe diventato uno dei migliori difensori del campionato e così è stato. E' un pilastro della Fiorentina, ora anche capitano dopo i tragici fatti di qualche mese fa".

E infatti la Fiorentina l'ha anche riscattato?

"Certamente. E' un giocatore su cui ci puntano, un pilastro della squadra di Pioli".

E il futuro?

"Presto per parlarne, ora l'unico obiettivo è fare bene quest'anno con la Fiorentina. Poi in estate si vedrà".

Ma quanto vale?

"Io non posso fare valutazioni adesso, anche perché dipendono da tanti fattori. Molto dipenderà dalle squadre interessate, dalla posizione della Fiorentina, dal paragone coi giocatori della stessa età. Insomma, staremo a vedere. Ma il suo valore assoluto non è in discussione".