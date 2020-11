ESCLUSIVA TMW - Ag. Calabria: "Il debutto in Nazionale un bel traguardo. Ora la continuità"

esclusiva Ag. Calabria: "Il debutto in Nazionale un bel traguardo. Ora la continuità"

Alessandro Favaro, new entry nel talent management dell'area football dell'agenzia internazionale YouFirst Sports, ha rilasciato la seguente intervista in esclusiva ai microfoni di TUTTOmercatoWEB.com nella quale, tra i vari argomenti trattati, ha parlato del suo assistito Davide Calabria, difensore classe '96 del Milan, che, nella serata di ieri, ha debuttato con la Nazionale maggiore nell'amichevole contro l'Estonia.

Dott. Favaro, può raccontarci brevemente come nasce il suo rapporto con Davide Calabria e quali sono stati i segreti per trasformarlo, in pochi mesi, da un possibile partente ad un titolare nel Milan, primo in classifica in Serie A?

"Conosco Davide da una decina d’anni per la mia precedente esperienza lavorativa nel mondo delle sponsorizzazioni, prima che You First aprisse il suo ventiduesimo ufficio del mondo a Milano con il Country Manager Miguel Alfaro. Tuttavia nella sua decisione di affidarsi pochi mesi fa alla nostra agenzia, penso abbia fatto la differenza la nostra struttura di agenti internazionale e coordinata, l’esperienza di successo di questi anni di operato in Italia di Miguel, i dipartimenti interni alla società che offrono molteplici servizi affinché potesse pensare esclusivamente al calcio e la serietà e visione strategica sul suo percorso, più che la professionalità lavorativa dimostrata e il rapporto umano creato nella mio precedente lavoro. Direi che l’unico segreto del percorso di Davide in questo inizio di stagione è stata la sua tenacia e determinazione nel lavorare, è un ragazzo umile ma molto ambizioso e la sua mentalità si abbina perfettamente con quella di un Milan che deve diventare vincente. Ma nel calcio non basta solo la voglia, è in campo dove ti devi confermare e Davide per il momento ha dimostrato di essere se non il migliore, uno dei migliori terzini del campionato".

Alla titolarità nel Milan, squadra nella quale Calabria è cresciuto facendo l'intera trafila del Settore Giovanile, ha fatto seguito l'esordio in Nazionale A nell'amichevole contro l'Estonia. Vi aspettavate che, in così poco tempo, si potesse raggiungere un traguardo così importante?

"Sicuramente sì, conoscevamo le grandi qualità mentali, umane e calcistiche di Davide che, espresse al meglio, l’avrebbero riportato a vestire l’azzurro, dopo averlo già fatto in tutte le Nazionali Giovanili. Raggiunto questo traguardo importante, siamo fiduciosi che possa indossare questa maglia con continuità, anche perché ci sono ulteriori margini di crescita e il processo di miglioramento è in continua evoluzione positiva grazie alla sua serietà, che ci auguriamo continui a farlo essere protagonista con i colori rossoneri e pian piano sempre di più con quelli azzurri".

Calabria, però, è soltanto uno dei talenti che la vostra agenzia gestisce in Italia. Attualmente, infatti, annoverate tra i vostri assistiti anche elementi del calibro di Fabián Ruiz del Napoli e Luis Alberto della Lazio, due dei migliori centrocampisti della Serie A.

"Stiamo vedendo come Calabria sia un calciatore di livello top, e i due nomi che ha appena citato confermano il livello che ci siamo posti come obiettivo nel nostro progetto. Luis e Fabián non hanno bisogno di molti commenti, stiamo parlando non solo di due tra i migliori centrocampisti della A, ma anche a livello mondiale nel ruolo. Le loro qualità le hanno già ampiamente dimostrate e le stanno entrambi confermando con le prestazioni in questo inizio di stagione; Luis sta ancora una volta facendo cose straordinarie e Fabian non è centrale solo nelle dinamiche di gioco del Napoli, ma anche in quelle della nazionale spagnola".

Guardando oltre i confini nostrani, invece, non possono non saltare all'occhio nomi come quelli di Mariano Díaz del Real Madrid, Sergio Rico del PSG e Gerard Moreno del Villarreal, che sono stati accostati più volte a diverse squadre italiane.

"È normale che questi clienti siano anche nel mirino di squadre italiane, sia per il loro livello e prestazioni, sia grazie alle nostre connessioni nel panorama italiano nel quale abbiamo inevitabilmente parlato di varie situazioni. Oltre i confini nostrani abbiamo oltre 250 calciatori in tutto il mondo che rappresentiamo, molti questi chiacchierati con le squadre italiane perché fa parte del lavoro, ovviamente ti viene più facile citare questi nomi in quanto Mariano Diaz e Sergio Rico militano in 2 tra le realtà con più appeal al mondo, così come Gerard Moreno in quanto calciatore spagnolo con più gol realizzati nell’ultima Liga e attaccante della nazionale spagnola".

Prima di salutarla e ringraziarla per la sua disponibilità, non possiamo non chiederle se, nella prossima finestra di calciomercato, dobbiamo aspettarci che qualche vostro assistito in Italia possa andare all'estero o viceversa?

"Sarà un mercato ancora difficile, ma per quanto riguarda i nostri assistiti vi sono maggiori possibilità di fare un salto oltre confine. Alvaro Torres è stato appena nominato Worldwide Football Managing Director per coordinare una rete di 50 agenti tra i quali ci allineiamo e scambiamo informazioni quotidianamente. YouFirst SPORTS ha uffici in 12 paesi del mondo e 4 continenti, con l’intenzione di non fermarci e continuare questa espansione internazionale, quindi è normale che vi siano maggiori possibilità in questo momento particolarmente complicato, anche se il trasferire il calciatore a tutti costi, senza una logica o solo per una questione di business immediato non è per noi la nostra ossessione, che rimane quella di costruire il miglior percorso ai nostri assistiti per poi dopo massimizzare qualsiasi scelta di mercato. Come dimostra l’ultima uscita che abbiamo fatto dal mercato italiano con Berenguer, che ha realizzato il suo grande desiderio di andare all’Athletic Bilbao ed abbiamo fatto accadere ciò senza grandi clamori mediatici durante la trattativa".