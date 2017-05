ESCLUSIVA TMW - Ag. Calabria: "Miha lo stima, ma il Milan punta su di lui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Davide Calabria sta bene al Milan, nessuna necessità di cambiare aria. E' il messaggio, forte e chiaro, lanciato dal procuratore del terzino rossonero ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. "Torino? Mihajlovic l'ha allenato nella passata stagione, so che lo stima parecchio. Su questo non ho dubbi", ha dichiarato Gianni Vitali.

Ha avuto contatti con la dirigenza del Torino

"No, nessun contatto. Mentre la nuova proprietà del Milan mi ha confermato la volontà di andare avanti con lui anche in futuro. Sta trovando spazio, non credo ci saranno problemi in tal senso".

Arriverà anche il rinnovo?

"Non c'è fretta, ha altri due anni di contratto. Magari in futuro se ne parlerà, ma con calma".

Chiosa finale su Luca Antonelli.

"Anche lui ha altri due anni di contratto e credo resterà al Milan".