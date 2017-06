ESCLUSIVA TMW - Ag. Ceravolo: “Grande bomber. Ha offerte, vuole solo Benevento”

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una stagione da incorniciare, culminata con la promozione in Serie A arrivata giovedì sera allo stadio Ciro Vigorito in occasione della finale playoff contro il Carpi. Fabio Ceravolo (30) ha vissuto un'annata magica con la maglia del Benevento, che il suo agente Andrea Cattoli ha analizzato attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com.

Un anno al Benevento, chiuso con 21 gol. Il suo precedente record era di 12 reti in una singola stagione, per Ceravolo cosa c'è alla base di questa grandissima annata? “Un club che, anche se neopromosso in Serie B, s'è dimostrato super organizzato con un allenatore che ha creduto ciecamente in Fabio”.

Baroni ha fatto certamente un ottimo lavoro, valorizzando al massimo Ceravolo. Da agente della punta, che idea ha del mister? “C'è massima stima dal punto di vista lavorativo, non lo conosco personalmente però Fabio me ne ha parlato molto bene a livello umano”.

Dopo la festa promozione, si può parlare anche del futuro e della prossima stagione. Sarà ancora a Benevento? Ci sono state richieste in queste settimane? “Credo che nelle prossime settimane sarò sicuramente in Campania per incontrare la dirigenza, così da ascoltare i programmi futuri del club. Fabio ha diverse richieste sia in Italia che all'estero, ma desidera proseguire il suo percorso con la strega”.

E' un classe '87 e in Serie A ha collezionato 73 presenze tra Atalanta e Reggina, come si preparerà per tornare nuovamente in A? “Fabio è un grande attaccante che stramerita di giocare in Serie A. Per lui parlano i numeri, questi non mentono mai. Sono certo che la prossima stagione si dimostrerà un grande bomber anche in Serie A”.