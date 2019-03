© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giulio Marinelli, agente di Michele Cerofolini (che occupa la posizione numero 91 in classifica) ha raccontato il proprio assistito, partendo dalla scelta di giocare in Puglia per la seconda parte di stagione. "La destinazione Bisceglie è stata presa di comune accordo con Corvino, perché ha bisogno di giocare. I 99 in B sono pochissimi, anche in C è dura. Lì sta facendo benissimo, sta dimostrando le sue doti. Prestazioni eccellenti, sta dando una mano. Cosenza? Quando i risultati non arrivano, specie in piazze belle ma calde, non è facile dare spazio ai giovani. Era l'unico in rosa".

Sulle caratteristiche: "È un portiere moderno, reattivo, di grande personalità, forte anche con i piedi. Il ruolo è cambiato nel tempo, ma in certe movenze ricorda Pagliuca".

Sul futuro. "Ha altri 4 anni di contratto con la Fiorentina, che lo segue con grande attenzione".