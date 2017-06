ESCLUSIVA TMW - Ag. Ciano: "Può partire. Deiola e Pisacane verso il rinnovo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All’interno degli hotel del calciomercato, TuttoMercatoWeb ha intercettato l’agente Sandro Martone della scuderia Raiola, che in esclusiva per i nostri microfoni ha fatto il punto sui suoi assistiti.

Iniziamo da Deiola e Pisacane del Cagliari. Si parla di rinnovo per entrambi…

“Si, stiamo trattando i rinnovi di contratto con la società e dovrebbero restare entrambi. Per Deiola sono arrivati gli interessamenti di due club di Seria A ma abbiamo intrapreso le trattative per il rinnovo perché la società ha espresso il desiderio di trattenerlo. Per Pisacane vale un po’ lo stesso discorso: è stato il migliore della difesa sarda in questa stagione e siamo in trattativa”.

Per lui nei giorni scorsi si è parlato di un interesse del Las Palmas, club presente a Milano negli scorsi giorni.

“E’ un giocatore che piace particolarmente a mister De Zerbi, anche lo scorso anno voleva portarlo al Palermo. Ma per ora non c’è niente di concreto”.

Camillo Ciano è pronto per la Serie A?

“Più che pronto. Dopo l’ottima stagione a Cesena qualche club di A si è già mosso, ma anche a gennaio e lo scorso anno c’era la possibilità del salto di categoria ma il Cesena non accettò le proposte. Alcune squadre mi hanno contattato per chiedere informazioni, ora il Cesena può farlo partire”.

Il Novara ha comunicato che Macheda resterà anche il prossimo anno.

“Si, il club ha esercitato l’opzione e con ogni probabilità resterà li per un altro anno. La sua intenzione è quella di giocarsi la Serie A e vuole arrivarci dalla porta principale col Novara”.

Ammarì e l’Entella, matrimonio destinato a continuare ancora?

“L’Entella ha ancora la possibilità di far valere l’opzione per rinnovare un altro anno. Vediamo cosa succederà, se non dovesse essere esercitata saremo liberi di trattare con altre squadre e gli interessi certamente non mancano”.

Da alcune settimane nella sua scuderia c’è anche Fares del Verona...

“Con ogni probabilità arriverà il rinnovo col Verona. E’ stimato dall’allenatore e dal direttore, abbiamo avuto molte richieste dalla B e una chiamata dalla A ma probabilmente rinnoveremo con l’Hellas e Fares farà lì il suo percorso”.

Alan Empereur e Figliomeni giocheranno ancora a Foggia?

“Sì, sono stati confermati dal club che ha tutta l’intenzione di fare un campionato di B da protagonista. Quindi con ogni probabilità resteranno”.

Capitolo giovani: quale futuro per Davide Merola e Luca Pellegrini?

“Merola ha appena rinnovato fino al 2020 con l’Inter e siamo molto soddisfati, è uno dei migliori prospetti d’Italia. Ora speriamo possa confermare quanto di buono visto nelle giovanili anche in Primavera. Per quanto riguarda Pellegrini, la situazione con la Roma si sta evolvendo e ci sono un paio di squadre di A interessate. Con la Roma stiamo trattando il rinnovo, vediamo cosa accadrà. L’ultima parola spetta ai giallorossi ovviamente”.