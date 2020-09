esclusiva Ag. Coccolo: "Resta alla Juve anche con Rugani. A breve il prolungamento"

“Totti? Lavorare con lui è un'avventura interessantissima e nuova”. A raccontare il retroscena ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è Simone Bernardo, agente che con la sua agenzia – The Football Street - è entrato in società con l'ex capitano della Roma per fargli da partner nel nord Italia: “Con lui oltre a Citi, che è uno dei migliori centrali della sua generazione e resterà in rossonero, abbiamo anche portato Nicolò Giorcelli (anch'egli difensore classe 2003 NdR) dalla Juventus alla Roma”.

Passando invece ai suoi assistiti. Coccolo resterà alla Juve?

“Sì, la Juve vuole tenerlo indipendentemente dalla sorte di Rugani. Ha anche deciso di anticipare l'opzione per il rinnovo e quindi nei prossimi giorni arriverà il prolungamento per altri due anni del contratto. Si allenerà con la prima squadra e giocherà con l'Under 23 quando non sarà chiamato da Pirlo che lo tiene in considerazioni per le rotazioni difensive. Fra un calendario molto intenso e il passaggio alla difesa a tre per lui potrebbe esserci spazio anche in prima squadra. Anche perché centrali mancini in Italia ce ne sono pochi e chi li ha tende a tenerli”.

Per il rinnovo di Collodel al Novara a che punto siamo?

“Il club lo ritiene incedibile e anche la volontà del ragazzo è quella di restare, ma chiediamo delle garanzie tecniche perché Collodel vuole giocare con continuità. Stiamo trattando il rinnovo e nei prossimi giorni ci incontreremo di nuovo per trovare l'accordo”.

Ha lavorato tanto anche con il Mantova. Con ben tre giocatori portati in Lombardia. A partire dal portiere Tozzo

“Ha iniziato subito bene giocando da titolare e compiendo un miracolo. La Ternana, che lo ha preso da svincolato, crede molto in lui, lo considera un profilo potenzialmente da Serie B, e infatti lo ha ceduto in prestito secco ai virigiliani che cercavano un portiere per farlo giocare e valorizzarlo”.

A Mantova è arrivato anche un prospetto come Moreo

“Per me è incredibile che il Torino l'abbia lasciato libero. Ha sempre fatto benissimo nelle giovanili, ricordando un po' Millico, anche se nell'ultima stagione è rimasto un po' fuori dalle rotazioni per via dell'affollamento in casa granata. È andato alla Virtus Entella e ha subito segnato prima che l'emergenza Covid-19 bloccasse il campionato. Ora ha firmato per tre anni con il Mantova ed è osservato da vicino dall'Hellas vista la proprietà comune”.

Infine c'è Fontana, anche lui in biancorosso

“Si tratta di un esterno offensivo mancino del 2002. Un profilo molto interessante che la Juventus ha ceduto al Mantova tenendosi una percentuale sulla rivendita futura. Anche per lui vale il discorso fatto per Moreo sull'Hellas che tiene d'occhio i gioielli del Mantova in ottica futura”.