esclusiva Ag. Cragno: "Con Donnarumma è il portiere più forte in Italia. Merita l'azzurro"

Graziano Battistini agente ed ex portiere ha parlato ai microfoni di TMW raccontando le sue impressioni sul mercato: "E' stato stagnante ma ci sono stati colpi interessanti e mi piace sottolineare il mercato coraggioso del Parma, fatto di giovani. Per provare a patrimonializzare sempre di più. Anche il Milan ha fatto belle cose, per provarsi a riproporsi in ambito europeo". Da agente di Cragno ha poi detto: "Alessio merita la Nazionale e con Donnarumma è il più forte portiere che c'è in Italia e anche a livello internazionale è uno dei più forti. Lui in una big? Il mercato dei portieri è difficile e comunque il Cagliari è una realtà importante e Alessio è motivatissimo, è diventato un simbolo dei rossoblù".

