ESCLUSIVA TMW - Ag. Cragno: "La Nazionale è conferma e orgoglio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il grande avvio stagionale col Cagliari e la nuova chiamata del ct Mancini, Alessio Cragno sta vivendo sicuramente la sua migliore stagione nel calcio professionistico. Terzo rossoblù per media voto (6,25 a partita) nella speciale classifica realizzata da TMW, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il suo agente Graziano Battistini tra passato, presente e futuro.

Battistini, è già arrivata una bella conferma quest'anno per Cragno.

"Esatto, parlerei di conferma e non di sorpresa. Anche l'anno scorso Alessio ha approcciato bene la categoria e, dopo l'esperienza difficile con Zeman, non certo legata ai demeriti di Alessio, si sta affermando ad alti livelli. Lo vedo in crescita, partita dopo partita".

Sicurezza e reattività, oltre a una grande abilità nel parare i rigori, gli sono valse persino la chiamata della Nazionale.

"Cragno ha una grande forza mentale, è felicissimo che le sue ottime prestazioni in Sardegna gli abbiano aperto pure le porte della Nazionale. Vederlo vestire la maglia azzurra è un grande motivo d'orgoglio".

La scuola dei portieri italiani alla fine non sembra poi così male, nonostante i tanti stranieri in Serie A.

"È un peccato che tanti club puntino su portieri stranieri quando qui in Italia abbiamo molti giovani di talento. Alessio è uno di questi, sono convinto che abbia tutte le qualità per fare il grande salto un giorno".

Di quando stiamo parlando?

"Per lui adesso esiste solo il Cagliari, non scherziamo. Mi auguro però che, se continuerà a esprimersi così, qualche squadra inizi a fare delle valutazioni serie su di lui. Cragno sta dimostrando, e non deve smettere di dimostrare, di essere all'altezza di ogni opportunità".