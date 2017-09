ESCLUSIVA TMW - Ag. Crecco: "Concentrato sulle Coppe. Futuro? C'è tempo"

La Lazio ha riflettuto e alla fine ha deciso: Luca Crecco è stato tolto dalla lista dei 25 giocatori a favore del reintegro di Mauricio. Una decisione dettata dalla grande emergenza che la squadra biancoceleste deve fronteggiare in difesa. Per Crecco dunque si riduce lo spazio e nelle ultime ore si sono quindi sparse anche svariate voci su una sua possibile partenza a gennaio. Della situazione del ventiduenne laziale abbiamo dunque parlato con il suo agente Michelangelo Minieri. "Dispiace che si sia venuta creare questa serie di infortuni che hanno costretto il club a prendere una decisione del genere. Del resto - spiega a Tuttomercatoweb.com - Luca è rimasto a Roma proprio per la fiducia della società e del tecnico, che restano intatte. Crecco comunque a questo punto sarà molto concentrato per dare il massimo apporto nelle Coppe".

Lotito intanto ha annunciato l'intenzione di volerlo girare alla Salernitana...

"E' ancora prematuro stabilire cosa succederà. Può ancora accadere di tutto. Ragioneremo al momento opportuno su quale potrà eventualmente essere l'opzione più giusta. Per caratteristiche tecniche, a livello qualitativo e quantitativo, è un ragazzo di livello e lo ha già dimostrato. Alla Lazio l'anno scorso in sei mesi è riuscito a ritagliarsi un certo spazio realizzando anche una rete. Servirà dunque una scelta ponderata trovando la soluzione che gli consenta di continuare al meglio il suo percorso"