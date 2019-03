ESCLUSIVA TMW - Ag. Cudrig (81°): "Bruges scelta di vita e di carriera"

© foto di Federico De Luca

Da Udine a Bruges. La scelta di Niccolò Cudrig è una scelta di vita e pure di carriera. Una punta con un profondo senso del gol, nel giro azzurro e pure nella top 100 dei migliori italiani nati dopo il 1 gennaio del '98 di Tuttomercatoweb.com. "E' un elemento di spicco della Nazionale Under 17, ha disputato ottime gare con gli azzurri -racconta l'agente Andrea Pastorello a Tuttomercatoweb.com-. Ha voluto fare un'esperienza diversa, andando in Belgio".

E' una scelta particolare e non usuale.

"E' una scelta differente, è vero, ma lì i giovani vengono lanciati in modo più facile: si è allenato tutto l'anno con la prima squadra e in Italia non lo fa praticamente nessuno. Da noi, infatti, ragazzi della sua età non sono coi ‘grandi’ tutta la settimana, per crescere. Il Club Brugge è collegato alla proprietà del Monaco, una casa madre che lo tiene d'occhio senza dubbio, con estrema attenzione".

Che giocatore è?

"Una punta centrale, mobile, non un uomo d'area. Uno potente, chiaramente, visto che ha una struttura definita con centottantasei centimetri. Però vede la porta, è un opportunista, un realizzatore".