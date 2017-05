ESCLUSIVA TMW - Ag. Dani Alves: "Meglio ora di quando aveva 25 anni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una Juventus super quella di Montecarlo, trascinata da un Dani Alves eccezionale. Il brasiliano in questo periodo sta facendo ricredere chiunque pensasse fosse un giocatore senza troppe motivazioni, al punto che a gennaio circolavano voci di un interesse per la Cina. Ma quando il gioco ha iniziato a farsi duro i duri cominciano a giocare e Dani Alves è stato protagonista in tutta la fase a eliminazione diretta della Champions: in gol col Porto, eccezionale col Barcellona, stratosferico ieri sera. Ai microfoni di Tuttomercatoweb l'agente del giocatore, Dinorah Santa Ana, precisa: "Prima di tutto non sono sorpresa delle sue prestazioni e poi non sono d'accordo sul fatto che Dani sia stato eccellente solo ora. Certamente ogni partita fa storia a sé ma anche nella prima parte della stagione ha giocato molto bene".

Col senno di poi facile dirlo, ma si può proprio dire che la Juventus sia stata la scelta migliore possibile

"Parlo per me e dico che sì, lo è stata. Dani voleva la Juventus e lo ha fatto portando la sua mentalità vincente. È un campione ed è venuto ad aiutare la squadra a vincere tutto il possibile. C'è una finale di Champions vicina, una di Coppa Italia conquistata e il campionato a un passo".

A Barcellona Dani Alves è uno dei grandi rimpianti e ancora si fatica a trovare un esterno destro come lui. Si aspettava un trattamento migliore?

"Il passato è passato, il presente e il futuro è della Juventus. Dico solo che Dani è stato al Barcellona sempre professionale, esemplare. E che è comunque grato a un club che l'ha fatto crescere molto".

Obiettivi futuri di Dani Alves?

"Semplice, vincere tutto. È concentrato al massimo solo su questo. Poi si potrà godere le vacanze".

A 33 anni ha iniziato a vedere un post-carriera?

"Andiamoci piano. Il Dani Alves di adesso a mio avviso è persino meglio di quando aveva 25 anni. Ed è da qui che si vede il professionista, perché cura tutto dall'alimentazione al dormire. Il futuro è sul rettangolo verde".