esclusiva Ag. Diawara: "Concentrato sulla carriera a Roma, orgoglioso delle sirene Premier"

Fattori che potrebbero trattenere Amadou Diawara a Roma? Il progetto Roma. Un ruolo centrale nel futuro del club. Questo sì. E questo è l'unico fattore che potrebbe cambiare la traiettoria di un percorso che a oggi vede l'Inghilterra come destinazione probabile del centrocampista africano dei giallorossi. Niente distrazioni esterne, solo calcio. "E' concentrato sulla sua carriera -spiega l'agente Daniele Piraino a Tuttomercatoweb.com-, è in un top club come la Roma dove sta bene, la piazza ha anche l'entusiasmo di una nuova proprietà. Però piace a tanti in Inghilterra, tra le altre c'è anche l'Arsenal. Essere accostato a certi club per lui è un piacere, con squadre di questo prestigio. Amadou è concentrato sul calcio e sulla sua carriera".