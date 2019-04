ESCLUSIVA TMW - Ag. Dragowski: "Uno spreco lui e Lafont nella stessa squadra"

"Da ieri sera il mio telefono sta bruciando". Mariusz Kulesza, procuratore di Bartomej Dragowski, si gode il giorno dopo la grandissima prestazione del portiere polacco, straordinario nel bloccare l'Atalanta. "Mi stanno chiamando molte persone, sono contento. La scelta di Empoli si è rivelata azzeccata, volevamo che giocasse al livello più alto possibile".

A trenta km da Firenze. Questo ha inciso?

"In realtà no, non era una questione importante. La decisione è stata basata sull'aspetto tecnico, ma anche sull'adattamento di altri polacchi. Zielinski o Skorupski, per dirne due recenti".

Torniamo a ieri sera.

"È stato molto occupato, ha risposto con una prestazione all'altezza delle sue qualità. A diciassette anni era il miglior portiere della Polonia con i coetanei, normale che ci siano delle aspettative".

A Firenze non è riuscito a guadagnarsi un posto da titolare.

"È arrivato diciottenne, doveva imparare la lingua, adattarsi al calcio che è un livello sopra a quello polacco. Bisogna dare tempo ai giovani. Poi certo, se hai Tatarusanu, Sportiello... capita".

Però in estate è stato preso Lafont.

"Questa è una decisione del club, ma non me la so spiegare. Credo sia molto forte, un top level, ma lo è anche Dragowski per la sua età. Avere due giocatori così giovani, uno in campo e l'altro in panchina, può essere uno spreco. Dovrebbero giocare titolari entrambi, ma in un solo club non è possibile".

Qual è il futuro?

"Per ora siamo molto concentrati sull'Empoli, vuole aiutare la squadra a raggiungere la salvezza. Ci sono delle gare cruciali contro Spal e Bologna, poi si vedrà".

Dragowski vuole rimanere in A o preferisce l'estero?

"Ci sono molti club che lo stanno seguendo, anche in Italia. In poco tempo penso che lo sapremo, ma prima c'è da concludere il campionato. Certo, conoscere la lingua e il torneo può essere qualcosa in più. Andiamo avanti un passo alla volta, prima l'Empoli".

Empoli che sta facendo una bella figura nelle ultime settimane.

"Sono stato a vedere le sfide contro Juve e Napoli. Grande vittoria contro quest'ultimi, mentre con i bianconeri se l'Empoli avesse segnato nel primo tempo le cose sarebbero andate diversamente".

Ultima domanda, a giugno c'è l'Europeo Under21...

"Tutti i giocatori vogliono essere in Nazionale, è uno dei primi obiettivi. Il torneo può essere importante per la sua carriera".