ESCLUSIVA TMW - Ag. Dzeko: “Si conferma top player, i gol non sorprendono"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Due gol per ribaltare momentaneamente la sfida di Champions League. La doppietta di Edin Džeko non è però bastata alla Roma per vincere a Stamford Bridge, col Chelsea capace di firmare il 3-3 con Eden Hazard. Intercettato dal microfono di Tuttomercatoweb.com, l'agente dell'attaccante bosniaco ha commentato il momento che vive l'ex Manchester City.

Sette gol in sette gare giocate in campionato, tre gol in Champions League. Il momento di Dzeko è davvero positivo. “Esattamente, ma non è una novità perché Edin - ha detto il procuratore Irfan Redzepagic - ha dimostrato di saper fare gol in qualsiasi competizione. E' felice alla Roma e questo favorisce il suo rendimento sul terreno di gioco, era un top player quando vestiva la maglia dei citizens ma lo è anche adesso in giallorosso. E' dispiaciuto solo per la mancata vittoria a Londra”.

Sta bene alla Roma, dunque. “Proprio così, vuole vincere con la Roma sia in Italia che in Europa. Pensa soltanto a fare bene con la casacca giallorossa, è un ottimo calciatore e un grandissimo finalizzatore. Vuole continuare a segnare per tornare in vetta alla classifica marcatori in A, ma anche per trascinare la sua squadra alla vittoria di qualche trofeo”.