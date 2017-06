ESCLUSIVA TMW - Ag. Dzeko: "No alla Cina. Roma è una grande, punta allo Scudetto"

Autore di una stagione super con la maglia della Roma (39 gol e 15 assist in 51 presenze totali), il futuro di Edin Dzeko sarà sicuramente in maglia giallorossa. Lui vuole rimanere, la società e il nuovo tecnico Eusebio Di Francesco puntano su di lui. Niente per il momento porta a uno scenario differente rispetto a quello appena descritto.

Non ha dubbi il suo agente Irfan Redzepagic, che intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb ha spiegato: "Edin ha disputato una stagione strepitosa, è felicissimo alla Roma e tutto va per il meglio. Resterà sicuramente".

Dopo un'annata da record come quella appena andata in archivio, normale ora puntare allo Scudetto.

"(Ride, ndr). Questo andrebbe chiesto direttamente al ragazzo, ma giocando in un grande club come la Roma normale per lui puntare al top. Quindi l'obiettivo sarà fare il massimo sia in Serie A che in Champions League".

In ottica mercato, i tifosi giallorossi possono stare tranquilli?

"Assolutamente sì, non c'è nulla da segnalare. Come ho detto, Edin è felice alla Roma. Ci sono delle offerte, questo è normale, ma continuerà a vestire questa maglia".

No categorico, quindi, anche alla Chinese Super League. Un torneo che ha provato a strappare il vostro sì negli scorsi mesi.

"È vero, le offerte dalla Cina sono arrivate, ma non è proprio il momento. Niente Cina per Dzeko".

Il contratto è ancora lungo (scadenza 2020, ndr), ma c'è già la volontà di allungarlo ulteriormente?

"No, non c'è motivo di farlo. L'accordo con la Roma è ancora molto lungo, c'è soddisfazione reciproca: sia da parte nostra che della società".