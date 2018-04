ESCLUSIVA TMW - Ag. Fazio: “Roma, risultato incredibile. Finale possibile”

© foto di www.imagephotoagency.it

E' festa in casa Roma, dopo aver estromesso il Barcellona dalla Champions League e conquistato l'accesso alle semifinali della massima rassegna continentale. Tra i migliori in campo c'è stato Federico Fazio, difensore che il ds Monchi conosce fin dai tempi dell'esperienza comune al Siviglia. “E' un risultato eccezionale, incredibile”, ha detto l'agente del calciatore argentino Salvador Sanchez attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com. Il procuratore ha poi proseguito: “Federico è molto contento, ovviamente, come il resto della squadra. La Roma credeva nell'impresa e l'ha portata a casa, adesso non bisogna accontentarsi”.

Anche Di Francesco ha detto, dopo il 3-0 al Barça, che la Roma deve puntare all'obiettivo massimo. “Ha ragione, la formazione capitolina ha superato una grandissima squadra come il Barcellona. Dunque, a questo punto, la finale può essere alla portata”.

Intanto Fazio ha un contratto con la Roma fino al 2020, dopo il rinnovo dello scorso ottobre. “E' felice in giallorosso, pensa soltanto a ottenere il massimo con la casacca giallorossa. Vuole conquistare la finale di Champions, poi spera di essere tra i convocati dell'Argentina al Mondiale”.

C'è un segreto dietro questa remuntada? “Il lavoro, per la Roma è importantissimo essere arrivate tra le prime quattro squadre d'Europa. Tuttavia, si può puntare ancora più in alto”.