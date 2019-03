© foto di Giuseppe Scialla

Quella di Michael Folorunsho è una storia particolare. A raccontarla è direttamente Pasquale Gagliardi, agente del ragazzo, inserito nella top 100 dei baby talenti di Tuttomercatoweb.com. "Confermo, quella di Michael lo è : era con la Lazio in Primavera, non è stato confermato e la Virtus Francavilla lo ha comprato. Lo scorso anno all'inizio ha stentato dopo la Primavera ma si è ripreso e ora sta facendo un campionato incredibile. E' un '98, ha segnato sette gol ed è tra i migliori di tutta la C come rendimento. Alcune di A e B ci stanno chiedendo di lui".

Chi ricorda?

"E' una mezzala dal gran fisico, diciamo che può ricordare Kessie come tipo di calciatore. Tira, segna, si inserisce, ha la conclusione da fuori: è uno molto interessante con un percorso diverso da altri".