ESCLUSIVA TMW - Ag. G. Jesus: "Guardiola? Gran rapporto, pienamente soddisfatto"

Sogno del mercato 2016 dell'Inter, alla fine per Gabriel Jesus è stato il Manchester City ad avere la meglio sulla concorrenza, riuscendo a strapparlo al Palmeiras lo scorso 3 agosto per circa 32 milioni di euro.

Senza dubbio un grande colpo quello messo a segno dagli inglesi, che hanno di fatto obbligato i nerazzurri a virare su Gabriel Barbosa. A posteriori, una scelta infelice al netto del grande rendimento offerto con i Citizens dall'attuale numero 33.

Non può quindi che essere soddisfatto il suo agente Cristiano Simoes, che ai microfoni di TMW spiega: "Tutto sta andando per il meglio, siamo felici. Gabriel è felice. Guardiola? C'è un ottimo rapporto tra i due, senza dubbio. Il mister è pienamente soddisfatto per quanto mostrato fino ad oggi. Insomma, tutto va per il meglio".