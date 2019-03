© foto di Insidefoto/Image Sport

Non solo un dieci. Non solo una punta. Gianluca Gaetano è il gioiello della cantera del Napoli ed è tante cose insieme. Tuttomercatoweb.com lo ha raccontato insieme all'agente del giocatore, Giulio Dini.

"Gianluca viene impiegato in tanti ruoli -spiega sul 2000 del Napoli, alla posizione 16 della top 100 dei baby italiani nati dopo il 1 gennaio del '98 di TMW-: con la Primavera agisce da trequartista e da seconda punta. A volte ha anche giocato da prima punta perché ha grande facilità nel trovare la porta. La sente, non è solo quello 'bravo coi piedi che trova l'imbucata': segna di testa, di sinistro, di destra, da fuori, dal limite, su punizione".

Un duttile che grazie alle sue qualità deve trovare ancora il suo habitat naturale.

"Tra gli allenatori e gli addetti ai lavori, c'è anche chi lo vede da mezzala, addirittura, con capacità di profondo inserimento. Altri, invece, pensano che debba essere uno a ridosso della prima punta".

E' pronto per giocare coi grandi.

"Senza dubbio: l'obiettivo del ragazzo è quello di fare un campionato tra i professionisti, cercando di avere subito continuità".