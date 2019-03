© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro D'Amico, agente fra gli altri di Andrea Ghion, ha parlato a TMW del classe 2000 del Sassuolo, presente al 90° posto nella nostra Top 100 riguardante i migliori giovani italiani: "E' un centrocampista centrale, un ragazzo molto dedito al lavoro. Il suo futuro, secondo me, sarà da vertice basso di centrocampo. Rispetto ad uno come Fagioli ha un po' meno talento, ma è un giocatore che gli allenatori vogliono sempre in squadra perché non sbaglia praticamente mai. Nell'arco di una partita, quando va male, sbaglia un passaggio, non di più. Diciamo che ha grande continuità di rendimento e sa farsi sempre trovare al posto giusto nel momento giusto".