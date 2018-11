ESCLUSIVA TMW - Ag. Giaccherini: "Chievo non già retrocesso. Assurdo Ventura"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ChievoVerona e Gian Piero Ventura si dicono addio. L'ex ct della nazionale italiana ha deciso di terminare l'esperienza clivense dopo appena quattro partite, con tre sconfitte e un solo pareggio a comporre il ruolino di marcia. Nel giorno del divorzio tra il Chievo e Ventura, a un anno da quell'Italia-Svezia che rese realtà l'incubo dell'intera nazione, la redazione di TMW ha contattato l'agente di Emanuele Giaccherini. Il calciatore ex Juventus e Napoli, tra l'altro, ha una delle migliori medie voto della squadra veronese secondo le pagelle finora compilate da Tuttomercatoweb.com. "Tutti conosciamo le doti del ragazzo, non si arrende mai. Sta facendo lo stesso al Chievo, nonostante una situazione difficile in classifica e non solo", le parole del procuratore Furio Valcareggi che ha poi proseguito ai nostri microfoni: "Emanuele dice di non sentirsi già retrocesso, lo fa per caricare sé stesso ma anche i compagni di squadra. L'addio di Ventura? E' stata una situazione incredibile, ora è ufficiale il ritorno di Di Carlo. Speriamo nella svolta".