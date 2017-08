ESCLUSIVA TMW - Ag. Giaccherini: "Funzionale a tutti gli schemi. Resta in Italia"

© foto di Federico De Luca

Emanuele Giaccherini è andato a segno ieri contro il Bayern Monaco nella partita che il Napoli ha vinto due a zero. L'ex juventino è in gran forma, si allena con puntiglio e attende novità sul suo futuro. Il suo agente Furio Valcareggi ha fatto il punto della situazione sull'esterno partenopeo: "Intanto - spiega a Tuttomercatoweb.com - dico che quando gioca ha sempre 2-3 possibilità di far gol, è sempre vicino alla porta nel momento giusto. Quel movimento che ha fatto in occasione della rete è una sua caratteristica. Ha confidenza col gol e sa segnare. E se ce n'era bisogno ha confermato la sua serietà. Quando c'è una necessità, lui c'è sempre. E poi far gol all'Allianz Arena è qualcosa di speciale, è roba da raccontare ai nipoti. In quello stadio segna chi è bravo, molto bravo. Peraltro ha segnato contro un Bayern vero".

E per il futuro che cosa può dire?

"Non cambia niente, nel senso che sapevamo che era molto bravo prima e lo è anche adesso. La profonda serietà è una delle sue qualità peculiari. Nel corso della stagione Callejon è mancato una volta, Giaccherini lo ha sostituito e ha segnato. E' ovvio che Emanuele sia un desiderio di molti club. Molte squadre devono capire che Emanuele è essenziale e funzionale a qualunque tipo di schema, anche il più cervellotico che un allenatore possa pensare. Non c'è uno schema che esclude Giaccherini. Per quanto mi riguarda continuo a lavorare per vedere che cosa ci riserverà il futuro. Io e il mio socio Giulio Marinelli siamo agevolati: noi siamo bravi se i giocatori sono bravi...".

Le possibilità all'estero le prenderete in considerazione?

"Se dovesse chiamare la Cina magari si va, altrimenti restiamo in Italia. Vogliamo restare qui, in Italia".