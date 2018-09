ESCLUSIVA TMW - Ag.Jorginho: “In Nazionale nuovo ciclo, lui valore aggiunto”

© foto di Alessio Alaimo

“Per la Nazionale inizia un nuovo ciclo, Jorginho con la sua esperienza e con l’approdo in Premier può essere un valore aggiunto”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del centrocampista del Chelsea e della Nazionale Jorginho, Joao Santos.

Cambiano gli allenatori della Nazionale, Jorginho resta sempre azzurro.

“Si. Da Conte in poi ha sempre vestito azzurro. È un segnale importante. Sono curioso di vedere le partite contro Polonia e Portogallo. Quello della Nazionale è un ciclo nuovo in previsione del 2020, mi auguro che il gruppo azzurro possa diventare solido”.

Al Chelsea per Sarri e il suo assistito va a gonfie vele...

“L’inizio è stato molto positivo. È un grande momento. Sarri si è ambientato subito bene, parlano i risultati. Per lui come per Jorginho. Non è facile arrivare da zero e fare subito questi risultati”.