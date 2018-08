ESCLUSIVA TMW - Ag. Joronen: "Fu vicino all'Udinese, gli piacerebbe la A"

Jesse Joronen ostacolo dell’Atalanta. Il portiere del Copenaghen si è distinto per le sue prestazioni contro la squadra di Gasperini, che ha dovuto anzitempo salutare l’Europa League. “Volevo portarlo all’Udinese ma lui decise per il Fulham. Il suo percorso di crescita è stato purtroppo rallentato da qualche infortunio e quando l'estate del 2017, a scadenza di contratto, avevamo visto che il club puntava forte su Bettinelli abbiamo deciso che andare a giocare un campionato da protagonista in Scandinavia e abbiamo firmato ad Horsens, in serie A Danese”, racconta a TuttoMercatoWeb l’agente Roberto De Fanti. “La scelta si è rivelata fortunata perche la squadra ha fatto la miglior stagione della sua storia e Joronen è stato il migliore portiere del campionato”. Poi la chiamata del Copenaghen. “Gia ad ottobre avevamo ricevuto la chiamata del Copenhagen, la società ci aveva anticipato che avrebbe venduto Olsen in estate (andato alla Roma, ndr) e - prosegue De Fanti - voleva chiudere subito per il giocatore giocando d’anticipo sugli altri club. E cosi è stato visto che abbiamo trasferito il giocatore già a gennaio per tenerlo poi parcheggiato ad Horsens fino a fine campionato. E da quest'estate Jesse para per il Copenhagen”.

Centonovantacinque centimetri di talento e affidabilità, Joronen è già uomo mercato. “Di recente - spiega l’agente - è diventato titolare della Nazionale finlandese, sta avendo una crescita esponenziale e non mi stupirei se diventasse uno dei portiere piu richiesti d'Europa la prossima estate. La Premier e la Serie A sarebbero il massimo. Da ricordare, a proposito dell’Inghilterra - continua De Fanti - che due portieri finlandesi come Niemi e Jaaskelainen hanno fatto molto bene in Premier. Ripercorrere le loro orme sarebbe straordinario. Ma ora il giocatore è concentratissimo sul Copenhagen per aiutarlo a vincere il titolo e - conclude l’agente - andare avanti in Europa League”.