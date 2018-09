ESCLUSIVA TMW - Ag. Kondogbia: “Juve favorita. Inter? Ora tutti contenti”

© foto di J.M.Colomo

Valencia-Juventus non sarà la partita di Geoffrey Kondogbia. Titolare fisso di Marcelino e idolo dei tifosi, il centrocampista ex Inter stasera seguirà i compagni da spettatore. Ne abbiamo parlato con suo fratello nonché agente, Evans Kondogbia: “Ha avuto un problema alla caviglia, magari gli servirà una settimana o una decina di giorni di riposo. Non vogliamo affrettare i tempi”.

Gli dispiace saltare la Juve?

“Sì, però di partite ce ne sono tante. C’è il ritorno, c’è il Manchester, c’è la Liga e il derby col Villarreal in cui spera di poter giocare. Gli infortuni fanno parte del gioco purtroppo”.

Che partita ti aspetti stasera?

“La Juve è favorita, sono sempre in Champions League, hanno fatto due finali e sono stati campioni d’Italia per sette anni consecutivi. Però la Champions è ovviamente un’altra storia, sarà una bella partita”.

Ti aspettavi di vedere Cristiano Ronaldo alla Juve?

“Non mi sorprende più il mondo del mercato, su questa vicenda di Ronaldo mi l’avevano già detto che voleva andare via del Real. Adesso che faccio il procuratore sento tante cose e non mi sorprende”.

Un passo indietro: cosa non ha funzionato all’Inter?

“C’era tanta pressione, sono cose che succedono nel calcio: non sempre funziona. Ma sono anche cose da cui si impara, è stato felice di andare in una grande società come l’Inter, era contento di vestire la maglia dell’Inter, ora giocherà in Champions con il Valencia ed è contento di questo”.