ESCLUSIVA TMW - Ag. Kouamé: "Impatto importante, Genoa suo unico pensiero"

© foto di Federico De Luca

In casa Genoa si offusca, almeno parzialmente, la stella di Krysztof Piatek e si accende quella di Christian Kouamé. Il ventenne attaccante ex Cittadella risulta, secondo le medie voto raccolte dalla redazione di TMW, il miglior calciatore del grifone fino a questo punto della stagione. Merito dei gol contro l'Empoli, a inizio campionato, e contro il Napoli sabato scorso oltre i quattro assist collezionati in dodici presenze complessive. Intercettato dal microfono di Tuttomercatoweb.com, l'agente Michelangelo Minieri ha commentato il momento attraversato dal suo assistito: "Sono contento per lui, è stato bravo a farsi trovare pronto. S'è immediatamente calato nella realtà genovese, facendo bene fin da subito in questa nuova categoria. E' riuscito a imporsi nel giro di pochissimo tempo, questa è una sua grande qualità. E' un ragazzo umile, vuole lavorare continuamente e migliorarsi giorno dopo giorno. E' un elemento serissimo, questo impatto con la A a dir la verità non mi meraviglia più di tanto. Al Genoa qualche settimana fa è cambiato allenatore, ma lui pensa soltanto a dare tutto in allenamento e in partita. E' il suo unico pensiero".

Tra le file del Genoa ha anche un altro assistito, l'esterno Davide Biraschi. "Sono contento del suo rendimento, partita dopo partita sta mostrando le sue qualità. La sua - ha proseguito Minieri - è una crescita continua".

Lasciando il mondo Genoa, segue altri calciatori e tra questi spicca il nome di Kevin Bonifazi della SPAL. "Mi fa piacere che sia tornato a stare bene e a giocare. Contro la Roma, tre settimane fa, l'ha dimostrato. Sta continuando a mettere in mostra le sue qualità, dopo aver superato definitivamente i problemi fisici della passata stagione".