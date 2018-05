ESCLUSIVA TMW - Ag. Lautaro: "Inter, lo manda Milito. Non andrà in prestito"

"Per Lautaro Martinez è un sogno che si avvera". Carlos "El Beto" Yaqué racconta in esclusiva a TuttoMercatoWeb tutta la gioia del nuovo attaccante dell'Inter. Oggi è proprio il navigato ex calciatore argentino, con un passato anche alla Reggina nel 1998, a curare infatti i suoi interessi insieme all’agente Rolando Zarate. "Lautaro è come un figlio per me, è un vero amico", precisa subito Yaqué sul Toro arrivato in nerazzurro dal Racing per circa 22 milioni più bonus.

Quali sono le sue sensazioni dopo la firma con l'Inter?

"Lautaro è davvero felice. Questi primi giorni milanesi sono stati indimenticabili e pieni di emozioni. L'Inter, d'altronde, è un gigante del calcio mondiale".

In casa nerazzurra c'è già grande entusiasmo per il suo arrivo.

"L'accoglienza è stata bellissima. Tutti lo hanno ricevuto in maniera strepitosa, facendolo subito sentire a casa".

A fare da anfitrione c'era poi un certo Diego Milito, ex campione dell'Inter e oggi ds del Racing.

"Sì, Milito è stato fondamentale nel suo percorso di crescita e anche in questa trattativa. Ha sempre aiutato Lautaro, consigliandolo nel modo migliore".

Ci tolga infine un ultimo dubbio: è certo che Lautaro inizierà la stagione con l'Inter?

"Assolutamente sì. Non tornerà in prestito al Racing, si unirà fin da subito ai nerazzurri. L'appuntamento, dunque, è a inizio luglio per il ritiro agli ordini di mister Spalletti".