ESCLUSIVA TMW - Ag. Lopez: "Stagione perfetta. Legame speciale con Benevento"

Fra i protagonisti della clamorosa cavalcata del Benevento in Serie A c'è Walter Lopez, esterno uruguaiano e senatore del gruppo giallorosso. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com l'agente del numero 6 della Strega Paolo Paloni racconta le emozioni del 'Vigorito': "Ieri ero allo Stadio - spiega su TuttoMercatoWeb.com -. C'era una bellissima atmosfera, con sensazioni uniche. E' una grande soddisfazione per Walter e per me che lo rappresento. Lopez ha disputato una stagione perfetta, confermandosi fra i migliori esterni mancini della categoria. Un giocatore unico per valori tecnici e morali".

Per lui poi la Serie A è un ritorno nel calcio che conta dopo le sue prime avventure in giro per il mondo?

"E' vero. Ha giocato nella massima divisione in Uruguay col Penarol, in Romania col Cracovia, in Argentina col River Plate e in Inghilterra col West Ham. Adesso c'è la Serie A dove sono sicuro che dimostrerà ancora una volta di essere uno dei migliori nel suo ruolo".

Con il sogno della maglia della Celeste.

"Walter ci spera e a breve... chissà. Potrebbe anche arrivare la chiamata di Tabarez".

Il futuro?

"Inutile parlare a Walter di qualsiasi offerta di altri club. Ad agosto scorso e a gennaio tanti club me lo hanno chiesto ma Walter è innamorato di Benevento dei suoi tifosi e del club. Si è integrato perfettamente con la sua famiglia. Ha un rapporto eccezionale con il Presidente Vigorito e si fida molto di lui e delle sue ambizioni. Rinnovo? Credo sia la volontà di entrambe le parti. Ora si festeggia poi parleremo del prolungamento del contratto in essere. Fosse per Walter firmerebbe per cinque anni a Benevento"