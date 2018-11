ESCLUSIVA TMW - Ag. Lykogiannis: "Sfortuna alle spalle. Cagliari, ora è pronto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente al WyScout Forum di Amsterdam anche il procuratore greco Theofilos Karasavvidis. Agente della World in Motion, in Italia rappresenta il terzino del Cagliari Charalampos Lykogiannis: "E' reduce da un periodo sfortunato, non gli era mai capitano nella sua carriera di ritrovarsi a dover fare i conti con due infortuni consecutivi. Adesso, per fortuna, è tornato a disposizione, ha giocato anche una parte dell'amichevole con la Primavera e presto sarà al 100% e a disposizione di Rolando Maran".

Come si sta trovando in Serie A e al Cagliari?

"Molto bene. Questo è un campionato difficile, gli sta insegnando tanto. Ma l'ambiente è quello giusto e favorevole per la sua crescita".

Quali sono i suoi obiettivi personali?

"Vuole diventare un titolare fisso del Cagliari, dimostrare che lui può giocare e fare la differenza in questo club e nella Serie A".