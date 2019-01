ESCLUSIVA TMW - Ag. Maher: "Valutato in serie A, ma non dal Toro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è alcun contatto tra il Torino e Adam Maher, centrocampista classe '93 il cui contratto con l'Az Alkmaar scadrà a giugno. A confermarlo ai microfoni di TuttoMercatoWeb sono Tommaso Dei e Fabio Tempesta, emissari dell'agente del giocatore olandese in italia. "Si tratta di una notizia non veritiera - le loro parole -. Sia noi sia il nostro socio Sigi Lens, agente del giocatore, siamo rimasti sorpresi nel leggere la notizia poiché nessuno ci aveva contattati dalla società granata. Ad oggi possiamo affermare che col Torino non c'è niente, ma il nome di Adam è certamente presente sulle scrivanie di diverse società italiane, e non da oggi. L'estate scorsa più di un club importante di B si era fatto avanti, e anche qualcuno di Segunda Division spagnola, ma il calciatore non voleva scendere di categoria. E del resto è comprensibile: Maher è un talento di livello internazionale, ha avuto delle incomprensioni al PSV con Cocu che gli hanno fatto perdere protagonismo, ma mai un comportamento sopra le righe, sia chiaro. Ora, però, è determinato a riguadagnare le posizioni perse. Ad oggi ci sono altri club di serie A che lo stanno valutando attentamente. Chi lo prende secondo noi fa un grande affare, sia che lo prendano a gennaio sia a giugno a parametro 0".