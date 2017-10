ESCLUSIVA TMW - Ag. Mandzukic: “Gol decisivo non una novità, è eccezionale"

© foto di www.imagephotoagency.it

Gol decisivo, quello realizzato ieri, da parte di Mario Mandzukic (31) contro lo Sporting Lisbona. Il croato ex Wolfsburg, Bayern Monaco e Atletico Madrid ha deciso la gara di Champions League in favore della Juventus grazie al colpo di testa vincente che ha fissato il punteggio sul 2-1 finale. A commentare brevemente il momento dell'attaccante ci ha pensato, attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com, il suo agente Ivan Cvjetkovic.

La rete di Mandzukic all'Allianz Stadium è stata preziosa. “Assolutamente sì, per me è semplice parlare di Mario perché è un calciatore con grandi doti. È forte, è felice, per me la sua rete non è assolutamente una novità”.

Vive un momento positivo alla Juve, con due gol in Champions e altri due (con altrettanti assist) in campionato. “Positivo come sempre, del resto. È felice di aver segnato, ma conta il contributo che dà alla Juventus e il rendimento è sempre eccezionale. È un 'super-player', un giocatore dal grande potenziale. Ha qualità importanti, lo dimostra ogni qualvolta scende in campo”.