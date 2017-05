ESCLUSIVA TMW - Ag. Manolas: "Cessione? Decide il club". La Roma apre: le ultime

© foto di Federico Gaetano

Uno dei giocatori più discussi dal punto di vista del mercato è sicuramente Konstantinos Manolas, difensore centrale legato alla Roma da un contratto fino al 30 giugno 2019 ma che, molto probabilmente, concluderà esattamente tra quattro gare la propria esperienza in giallorosso, iniziata nell'estate 2014.

Tante le squadre accostate al classe '91 di Nasso. In particolar modo l'Inter, alla ricerca di in top del ruolo che al contempo non abbandona la pista riguardante Stefan de Vrij, di un anno più giovane ed elemento fondamentale nella Lazio di Simone Inzaghi. Tornado però al nazionale greco, i segnali che lo indirizzano verso la cessione sono sempre più chiari e insistenti. E, stando alla situazione attuale, sembra sia proprio la società capitolina a essere abbastanza convinta circa questa operazione.

Ioannis Evangelopoulos, agente dell'ex Olympiakos, interpellato da TuttoMercatoWeb ha confermato, abbastanza chiaramente, lo scenario appena presentato: "Kostas ha un contratto valido con la Roma fino al 30 giugno 2019, bisogna considerarlo come un giocatore giallorosso. Appuntamenti in programma con Monchi? No, per il momento nessuno".

La cessione resta l'opzione più probabile?

"Questo non dipende da noi. Come ho detto, Kostas è un calciatore della Roma. Pertanto deciderà la società".

Considerazioni che fanno intendere che il procuratore del numero 44 abbia deciso in qualche modo di 'smarcarsi' dalla scelta, eventuale, dell'addio. Consegnando la decisione finale al club. Il diretto interessato, come spiegato negli scorsi mesi, gradirebbe cambiare aria, considerando inoltre che a Trigoria antepongono la conferma di Antonio Rudiger, ritenuto un punto fermo per il futuro.

Manolas resta quindi in uscita. A Milano dovranno però sgomitare perché in Premier League non staranno certamente a guardare (Chelsea in primis). Per la gioia del presidente James Pallotta, che punterà a ottimizzare al massimo l'addio di un elemento che la dirigenza non ritiene incedibile.