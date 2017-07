ESCLUSIVA TMW - Ag. Manolas: "Inter? Magari ipotesi come tante, ma è della Roma"

Il futuro di Konstantinos Manolas resta ancora da scrivere, considerando che varie circostanze hanno portato la Roma al centro di una situazione particolare e potenzialmente 'calda'.

Per il nazionale greco, come ormai noto, i giallorossi avevano trovato l'accordo con lo Zenit San Pietroburgo. Un'operazione assolutamente conclusa, saltata poi sul finire per la volontà dello stesso classe '91. Nel frattempo Antonio Rudiger si è avvicinato a grandissimi passi al Chelsea, con la società che oggi si vede costretta a trattenere l'ex Olympiakos per non indebolirsi ulteriormente. Pertanto non è da escludere si possa riaprire il discorso rinnovo, anche se in questo senso permane una certa distanza tra le parti.

Per provare ad approfondire la questione, parola a Ioannis Evangelopoulos, agente del numero 44, che tuttavia preferisce non sbilanciarsi sul mancato approdo in Russia: "Preferisco non commentare quanto accaduto con lo Zenit. Mi limito a dire che è stata presa una decisione, ma non vado oltre".

Ora cosa potrebbe accadere? La permanenza è l'opzione più probabile?

"Rispondo dicendo che Kostas è già un giocatore della Roma".

Si tornerà a parlare del rinnovo?

"Ma lui è già della Roma: ha un contratto per altri due anni".

L'Inter, al pari di altre squadre, può tornare a essere una possibilità?

"(Sorride, ndr). L'Inter può essere una possibilità al pari di tante altre squadre: il Barcellona può esserlo, il Real Madrid può esserlo, la Juventus può esserlo... Si fanno sempre tanti nomi".